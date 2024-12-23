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21:45, 23 декабря 2024Россия

Российский регион атаковали восемь беспилотников

Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области сбили 8 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов в районе Миллерово. По имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется. «Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», — говорится в сообщении.

Вечером в понедельник, 23 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Крыму. В Минобороны России рассказали, что над полуостровом было сбито три беспилотника.

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