В районе ростовского аэродрома раздались взрывы

В районе аэродрома Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы

В районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Подробности случившегося пока неизвестны.

Вечером в понедельник, 23 декабря, регион подвергся массированной атаке беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что в районе аэродрома сбили восемь украинских дронов. По оперативным данным, никто не пострадал.

Позднее Минобороны России уточнило, что в Ростовской области были уничтожены девять беспилотников.

Накануне стало известно об атаке украинской ракеты на Ростовскую область. Ее сбили возле Миллерово.