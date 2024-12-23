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22:27, 23 декабря 2024Мир

В районе ростовского аэродрома раздались взрывы

В районе аэродрома Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Подробности случившегося пока неизвестны.

Вечером в понедельник, 23 декабря, регион подвергся массированной атаке беспилотников. Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что в районе аэродрома сбили восемь украинских дронов. По оперативным данным, никто не пострадал.

Позднее Минобороны России уточнило, что в Ростовской области были уничтожены девять беспилотников.

Накануне стало известно об атаке украинской ракеты на Ростовскую область. Ее сбили возле Миллерово.

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