Украина устроила комбинированную воздушную атаку на регион России

Слюсарь: в Ростовской области ночью уничтожили восемь беспилотников и ракету

В ночь на воскресенье, 22 декабря, Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в области сбили восемь украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в Азовском районе, Новочеркасске и возле Таганрога.

Кроме того, украинские войска ударили по региону ракетой — ее сбили возле города Миллерово. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Утром 21 декабря Украина атаковала Казань беспилотниками. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах.