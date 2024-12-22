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07:17, 22 декабря 2024Россия

Украина устроила комбинированную воздушную атаку на регион России

Слюсарь: в Ростовской области ночью уничтожили восемь беспилотников и ракету
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь на воскресенье, 22 декабря, Украина устроила комбинированную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в области сбили восемь украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в Азовском районе, Новочеркасске и возле Таганрога.

Кроме того, украинские войска ударили по региону ракетой — ее сбили возле города Миллерово. Предварительно, никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Утром 21 декабря Украина атаковала Казань беспилотниками. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах.

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