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10:24, 21 декабря 2024Россия

ВСУ массово атаковали элитные высотки в Казани. Прицельный удар по жилым домам попал на видео

Момент удара дрона «Лютый» ВСУ по элитному ЖК в Казани сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Оксана Сотник / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. На месте работают оперативные службы, эвакуированных поручили разместить и обеспечить питанием и теплыми вещами.

В Казани зафиксировали восемь прилетов

Минобороны России утром 21 декабря сообщило, что около 7:50 была пресечена попытка Украины совершить атаку с использованием БПЛА по объектам на территории России. По данным ведомства, силы ПВО сбили дрон над Татарстаном.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома. Согласно последним данным, пострадавших нет. Очевидцы зафиксировали прилеты на видео, на кадрах запечатлены удары по ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен».

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В городе провели выборочную эвакуацию школ в целях безопасности, детей на время проводили в подвалы. В аэропорту Казани введен план «Ковер», полеты приостановлены.

ВСУ использовали дроны «Лютый»

По информации издания Shot, ВСУ в ходе атаки на Казань использовали беспилотники «Лютый», сделанные по прототипу PD-2. Дальность полета таких БПЛА составляет 1000 километров, они могут нести круг с боевой частью до 50 килограммов.

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Беспилотник представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика. Конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Дрон для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть.

По данным Mash, такие беспилотники использовались для атаки на Москву осенью. Тогда силы ПВО сбили дроны в Раменском.

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