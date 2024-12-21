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10:02, 21 декабря 2024Россия

В Татарстане ввели план «Ковер»

Shot: в Татарстане ввели план «Ковер»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Татарстане ввели план «Ковер» после атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Воздушное пространство над регионом (...) закрыто до особого распоряжения», — сказано в публикации. Уточняется, что 23 рейса задерживаются на прилет и вылет.

21 декабря в российском Минобороны проинформировали, что средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над республикой. В ведомстве заявили, что атака произошла примерно в 7:50 по московскому времени.

Позднее стало известно об ударе дроном по жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани. Помимо этого, сообщалось, что во время эвакуации из здания его атаковал второй БПЛА. Согласно предварительным данным, взрывом были повреждены квартиры на 15 этаже. Кроме того, произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов города.

Вот это да!
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