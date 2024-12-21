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08:39, 21 декабря 2024Россия

Украинский дрон атаковал Татарстан

МО РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Татарстана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака по территории российского региона дроном самолетного типа была пресечена около 07:50 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — добавили в Минобороны.

Ранее там сообщили, что над территорией России за ночь было сбито 19 беспилотников. Девять дронов были уничтожены над Белгородской областью, пять над Воронежской, три над акваторией Черного моря, по одному над Курской областью и Краснодарским краем.

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