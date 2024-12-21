МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 19 беспилотников над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что девять дронов были уничтожены над Белгородской областью, пять над Воронежской, три над акваторией Черного моря, по одному над Курской областью и Краснодарским краем.

Ранее жители Сочи сообщили о взрывах над городом. Очевидцы рассказали, что с 5:50 утра было слышно от семи до десяти громких взрывов, от которых сработали сигнализации на автомобилях.

