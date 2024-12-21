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06:38, 21 декабря 2024Россия

Местные жители рассказали о серии взрывов над Сочи

Shot: над Сочи произошло от 7 до 10 взрывов, предварительно сработала ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Сочи произошла серия взрывов, об этом Telegram-каналу Shot рассказали местные жители. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.

Очевидцы сообщили, что с 5:50 утра раздалось от семи до десяти взрывов в районе Лазаревское. В рамах задрожали окна, сработала сигнализация на машинах.

Также громкие звуки слышали жители Туапсе. Официальной информации на данный момент не поступало.

До этого очевидцы сообщали о взрывах над Сочи 14 декабря, тогда 4–5 взрывов услышали жители Лазаревского и поселка Вардане. В Минобороны отчитались, что силы ПВО сбили пять беспилотников над российскими регионами, два из них над Курской, по одному над Белгородской и Брянской областями, еще один сбили над акваторией Черного моря.

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