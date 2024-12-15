Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 14 декабря сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
В период с 21.30 до 22.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации
Два украинских БПЛА уничтожены над Курской, по одному над Белгородской и Брянской областями, еще один сбили над акваторией Черного моря.
Жители Сочи рассказали о взрывах
Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи, передавал канал Shot. По словам местных жителей, сработала система противовоздушной обороны.
Очевидцы рассказали, что услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи. Также о громких звуках пишут жители поселка Вардане
До этого взрывы и яркие вспышки над Сочи местные жители видели в ночь на 30 ноября. Позднее Минобороны отчитались о том, что силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, всего над российскими регионами было уничтожено 11 летательных аппаратов.
В Брянской области при атаке дронов пострадал местный житель
Житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников, рассказал глава региона Алекандр Богомаз.
Житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости
Мужчину доставили в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
Днем в субботу, 14 декабря, в Брянской области уничтожили еще два украинских дрона. Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Россию с помощью 37 беспилотников. Большинство из них сбили в Курской области и Краснодарском крае.