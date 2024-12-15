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04:33, 15 декабря 2024Россия

Над российскими регионами сбили пять беспилотников. В Сочи раздалось взрывы, в Брянской области ранен местный житель

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять украинских дронов над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 14 декабря сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 21.30 до 22.30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации

Минобороны России

Два украинских БПЛА уничтожены над Курской, по одному над Белгородской и Брянской областями, еще один сбили над акваторией Черного моря.

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Жители Сочи рассказали о взрывах

Очевидцы сообщили о взрывах над Сочи, передавал канал Shot. По словам местных жителей, сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы рассказали, что услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи. Также о громких звуках пишут жители поселка Вардане

Shot

До этого взрывы и яркие вспышки над Сочи местные жители видели в ночь на 30 ноября. Позднее Минобороны отчитались о том, что силы ПВО за ночь сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, всего над российскими регионами было уничтожено 11 летательных аппаратов.

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В Брянской области при атаке дронов пострадал местный житель

Житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников, рассказал глава региона Алекандр Богомаз.

Житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости

Александр Богомазгубернатор Брянской области

Мужчину доставили в районную больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Днем в субботу, 14 декабря, в Брянской области уничтожили еще два украинских дрона. Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Россию с помощью 37 беспилотников. Большинство из них сбили в Курской области и Краснодарском крае.

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