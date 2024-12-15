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00:37, 15 декабря 2024Россия

Житель российского села получил ранения после атаки дрона ВСУ

Богомаз: житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные с помощью дрона-камикадзе атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате нападения пострадал местный житель.

«Получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ взорвались на территории нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

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