Житель российского села получил ранения после атаки дрона ВСУ

Богомаз: житель села в Брянской области получил ранения после атаки дрона ВСУ

Житель села Курковичи Брянской области получил осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные с помощью дрона-камикадзе атаковали село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате нападения пострадал местный житель.

«Получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что два беспилотника ВСУ взорвались на территории нефтепровода «Дружба» в Брянской области.