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12:13, 12 декабря 2024Россия

Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

Mash: дрон ВСУ повредил насосную станцию нефтепровода «Дружба» под Брянском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвались на территории нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, один беспилотник сдетонировал возле пожарных резервуаров, а второй повредил насосную станцию. В результате загоревшееся топливо вылилось в яму, вырытую в целях безопасности. Огонь потушили.

Канал выяснил, что повреждения оцениваются как минимальные. Пострадавших нет. Власти и ведомства российского региона информацию о произошедшем не комментировали.

Ранее, в мае, ВСУ также пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Тогда беспилотник в 300 метрах от объекта нашел местный фермер. О повреждениях и разрушениях не сообщалось. Кроме того, украинские военные предприняли попытку ударить по нефтепроводу в декабре 2023 года.

ЖЗЛ
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