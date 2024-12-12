Стало известно о взрыве дронов ВСУ на территории нефтепровода в российском регионе

Mash: дрон ВСУ повредил насосную станцию нефтепровода «Дружба» под Брянском

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвались на территории нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, один беспилотник сдетонировал возле пожарных резервуаров, а второй повредил насосную станцию. В результате загоревшееся топливо вылилось в яму, вырытую в целях безопасности. Огонь потушили.

Канал выяснил, что повреждения оцениваются как минимальные. Пострадавших нет. Власти и ведомства российского региона информацию о произошедшем не комментировали.

Ранее, в мае, ВСУ также пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Тогда беспилотник в 300 метрах от объекта нашел местный фермер. О повреждениях и разрушениях не сообщалось. Кроме того, украинские военные предприняли попытку ударить по нефтепроводу в декабре 2023 года.