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11:16, 24 мая 2024Россия

ВСУ попытались атаковать нефтепровод в российском регионе

Mash: ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Друбжа» в Брянской области
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Телеграм канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации канала, беспилотник в селе Быковка в 300 метрах от нефтепровода заметил фермер, который вызвал на место экстренные службы. О каких-либо повреждениях или разрушениях не сообщается.

ВСУ не первый раз атакуют нефтепровод «Дружба». В декабре 2023 года противник пытался ударить по объекту с помощью беспилотника, который нашли на территории Новозыбковского района. Нефтепровод тогда никаких повреждений не получил.

До этого «Дружба» была атакована в Орловской области. Обломки беспилотника нашли жители деревни Слободка, в 170 километрах от границы. Дрон размером два на три метра был кустарного производства. Его детали — фрагменты двигателя, крыльев, платы управления и корпуса — были разбросаны в радиусе 3,5 километра.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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