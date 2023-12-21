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09:35, 21 декабря 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

Shot: ВСУ пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области дроном

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, противник пытался атаковать нефтепровод с помощью беспилотника — его обломки нашли на территории Новозыбковского района в среду, 20 декабря, в 40 километрах от границы с Украиной.

Предварительно, нефтепровод никаких повреждений не получил. Никто не пострадал. Другие детали произошедшего выясняются.

19 декабря ВСУ атаковали сразу несколько регионов России — пять беспилотников были сбиты в небе над Брянской, Калужской и Московской областями. Никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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