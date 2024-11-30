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07:31, 30 ноября 2024Россия

В Сочи местные жители сообщили о взрывах. Они слышали громкий гул и видели яркие вспышки в небе

Shot: жители Сочи сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Сочи местные жители сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе, передает Telegram-канал Shot.

Несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Очевидцы сообщают о ярких вспышках в небе

Shot

По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию приводят и жители Дагомыса, между ними расстояние составляет 13 километров. По данным канала, сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальных сведений об этом не поступало.

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Силы ПВО сбили три беспилотника над акваторией Черного моря

В Минобороны отчитались о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, всего над российскими регионами было уничтожено 11 летательных аппаратов.

Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три — над акваторией Черного моря

Минобороны РФ

Атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) велась дронами самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Двумя днями ранее в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников

В ночь на четверг, 28 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотных летательных аппаратов, 14 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, рассказали в Минобороны.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке ВСУ на два района – Славянский и Красноармейский. БПЛА попытались атаковать хутор Чигрина, там пострадавших не было, в Славянске-на-Кубани пострадала местная жительница. Обломки дрона упали во двор частного домовладения, пострадавшей оказалась хозяйка дома. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась.

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При атаке пострадало более 20 домов

В министерстве ГО и ЧС региона уточнили число поврежденных домов. Там рассказали, что их в основном посекло осколками.

Двадцать пять домов — незначительные повреждения стекол и крыш

министерство ГО и ЧС Краснодарского края

В администрации Славянского района ранее называли число в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался опрос восстановления имущества россиян и оказания финансовой помощи.

В сети появились кадры момента падения беспилотника на жилые дома. На кадрах, снятых очевидцами, можно услышать жужжащий звук, характерный для работы мотора беспилотника. Видео показывает, как огненный шар летит вниз, где находятся жилые дома, после чего раздается мощный взрыв.

Позже были опубликован ролик с последствиями произошедшего. На нем запечатлены поврежденные дома: у одного здания пробита крыша и повреждена газовая труба, а второго строения взрывная волна выбила оконные рамы.

Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края протяженностью почти в один километр выстоял после атаки. Мост является частью трассы КраснодарСлавянскТемрюк. Длина сооружения составляет 782 метра.

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