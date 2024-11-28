Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках ударов ВСУ по России

Минобороны: силы ПВО перехватили 25 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь на четверг, 28 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подробности о ночных попытках ударов сообщило Минобороны Telegram-канале.

По данным министерства, над четырьмя регионами России за ночь сбили 25 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 дронов над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и два — над Ростовской областью.

В оборонном ведомстве уточнили, что территорию России пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Там назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке ВСУ на два района региона. По его данным, пострадала одна женщина — во дворе дома на нее упали обломки беспилотника ВСУ. Тогда же глава Брянской области Александр Богомаз отчитывался о перехвате пяти беспилотников над Брянской областью.