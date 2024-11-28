На Кубани после атаки дронов пострадала женщина

Кондратьев: в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА пострадала женщина

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что обломки дрона упали во двор частного домовладения, пострадавшей оказалась хозяйка дома. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась.

Ранее Кондратьев рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников в двух районах Краснодарского края. Помимо Славянска-на-Кубани, атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся хутор Чигрина Красноармейского района, там обошлось без пострадавших.