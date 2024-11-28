ВСУ атаковали два района российского региона

Губернатор Кондратьев: беспилотники ВСУ атаковали два района Краснодарского края

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся Славянск-на-Кубани, в котором обломки дрона упали во двор частного домовладения. В результате пострадала хозяйка дома. Женщине оказана медицинская помощь. В одном из дворов поврежден автомобиль.

Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. В результате происшествия никто не пострадал. На местах работают все оперативные и экстренные службы.

Ранее в ночь на 28 ноября силы ПВО Министерства обороны РФ сбили в небе над Брянской областью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как уточнил глава региона Александр Богомаз, для атаки на Брянщину использовались дроны самолетного типа.