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01:08, 28 ноября 2024Россия

В российском регионе сбили пять беспилотников

Богомаз: в Брянской области ПВО сбила 5 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбили в небе над Брянской областью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что для атаки на Брянщину использовались дроны самолетного типа. Их удалось своевременно обнаружить и уничтожить. Пострадавших и разрушений нет.

27 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе десятками беспилотников и ракетами. В сторону объекта были выпущены около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды — предположительно, британско-французские Storm Shadow. Официально эти данные не подтверждены. Все цели успешно сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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