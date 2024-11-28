В российском регионе сбили пять беспилотников

Богомаз: в Брянской области ПВО сбила 5 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбили в небе над Брянской областью пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что для атаки на Брянщину использовались дроны самолетного типа. Их удалось своевременно обнаружить и уничтожить. Пострадавших и разрушений нет.

27 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе десятками беспилотников и ракетами. В сторону объекта были выпущены около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды — предположительно, британско-французские Storm Shadow. Официально эти данные не подтверждены. Все цели успешно сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).