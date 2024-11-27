Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 27 ноября 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром десятками БПЛА и ракетами

Mash: ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе БПЛА и ракетами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе десятками беспилотников и ракетами. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, Украина выпустила в сторону объекта около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун», а также неустановленные баллистические снаряды — предположительно, британско-французские Storm Shadow. Официально эти данные не подтверждены.

Все цели успешно сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее о попытке комбинированной атаки ВСУ на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По официальным данным властей, за утро 27 ноября дежурные военные сбили не менее шести воздушных целей. Падение обломков зафиксировали в районе Орловки, а также парка Победы.

Кроме того, в ночь на 27 ноября ВСУ попытались атаковать при помощи дронов шесть других регионов России. Как отчитались в Минобороны, 10 БПЛА средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 7 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской, Смоленской и Брянской областями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать российский аэродром десятками БПЛА и ракетами

      Смертельно больная женщина с ампутированной ногой решила выйти замуж

      Мошенники под видом сотрудников банка выманили у российской пенсионерки 22 миллиона рублей

      Курс доллара поднялся выше 108 рублей

      Экс-глава МИД Украины назвал самый опасный момент в конфликте с Россией

      В Банке России заявили об обходных схемах дружественных инвесторов

      Началось производство нового «Ведьмака»

      Популярная актриса снялась для журнала в пиджаке на голое тело

      Риск скачка цен на технику из-за курса доллара оценили

      Китай назвал данные о коррупции главы Минобороны «ловлей ветра и погоней за тенью»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше