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10:26, 27 ноября 2024Россия

Власти сообщили о комбинированной атаке ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев: в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь сбили два БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают комбинированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам предварительно над акваторией в районе Качи были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, согласно данным спасательной службы, в районе Орловки рядом с Качинским шоссе упали осколки дрона.

Развожаев подчеркнул, что обстановка находится под контролем властей. Он попросил соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Ранее губернатор говорил, что утром 27 ноября при попытке атаковать Севастополь система ПВО уничтожила два беспилотника над акваторией в районе Северной стороны. За 25 минут до этого в городе объявляли воздушную тревогу. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Минобороны сообщило, что в ночь на 27 ноября ВСУ попытались атаковать при помощи дронов шесть регионов России. 10 БПЛА средства ПВО перехватили над Ростовской областью, 7 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской, Смоленской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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