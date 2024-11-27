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09:45, 27 ноября 2024Россия

Украина попыталась атаковать Севастополь

Глава Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе над акваторией сбиты две воздушные цели. О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — сообщил глава города.

По словам Развожаева, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Он призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

За 25 минут до сообщения о поражении воздушных целей над Севастополем в городе объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя около получаса.

21 ноября ВСУ атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». О пострадавших и разрушениях тогда не сообщалось.

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