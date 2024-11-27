Украина попыталась атаковать Севастополь

Глава Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией

В Севастополе над акваторией сбиты две воздушные цели. О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — сообщил глава города.

По словам Развожаева, все службы города приведены в состояние боевой готовности. Он призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

За 25 минут до сообщения о поражении воздушных целей над Севастополем в городе объявили воздушную тревогу. Ее отменили спустя около получаса.

21 ноября ВСУ атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». О пострадавших и разрушениях тогда не сообщалось.