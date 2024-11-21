ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитой ракете «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал чиновник.

Он пояснил, что все необходимые службы привели в состояние готовности, а также призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 16:14 по московскому времени. Она продлилась 17 минут. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.