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16:25, 21 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитой ракете «Нептун»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун» над акваторией на значительном отдалении от берега», — написал чиновник.

Он пояснил, что все необходимые службы привели в состояние готовности, а также призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 16:14 по московскому времени. Она продлилась 17 минут. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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