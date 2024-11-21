Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей губернатор не предоставил.

По состоянию на 16:00 затруднений в проезде по Крымскому мосту не было, следует из данных Telegram-канала, освещающего ситуацию на объекте.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты Storm Shadow. Помимо того, системы ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.