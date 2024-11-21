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16:17, 21 ноября 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал глава города под видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей губернатор не предоставил.

По состоянию на 16:00 затруднений в проезде по Крымскому мосту не было, следует из данных Telegram-канала, освещающего ситуацию на объекте.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты Storm Shadow. Помимо того, системы ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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