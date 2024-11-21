Минобороны отчиталось о двух сбитых ракетах Storm Shadow

Минобороны России: системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты Storm Shadow. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Помимо того, системы ПВО сбили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Затем 19 ноября в 3:25 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

20 ноября стало известно, что ВСУ впервые ударили британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.