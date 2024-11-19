Минобороны раскрыло последствия удара американскими ракетами ATACMS по Брянской области

Минобороны: в результате удара ракетами ATACMS по Брянской области возник пожар

В результате удара американскими ракетами дальнего действия ATACMS по Брянской области возник пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве уточнили, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была совершена в 3:25 по московскому времени. Пять ракет удалось сбить, еще один снаряд повредили.

«Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.