В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

Минобороны: в ночь на 19 ноября ВСУ выпустили по Брянской области ракеты ATACMS

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS производства США. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, украинские войска нанесли удар по российскому региону в 3:25 ночи по московскому времени. Пять ракет оказались сбиты расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Еще одна повреждена.

В Минобороны добавили, что фрагменты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего возник пожар. Жертв и разрушений нет.

Ранее о том, что ВСУ впервые применили ракету ATACMS для удара вглубь территории России, сообщил источник издания «РБК-Украина». По его словам, под удар попал военный объект в районе города Карачева, находящийся в 130 километрах от государственной границы.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. 19 ноября данные об этом подтвердил помощник госсекретаря страны по делам Западного полушария Брайан Николс.