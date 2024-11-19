На Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России. Где ее могли применить?

На Украине заявили, что Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил неназванный информированный источник в Силах обороны страны.

Утверждается, что удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — заявил источник.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались подтверждать данные об ударе ATACMS по объектам на российской территории.

В Брянской области ночью объявляли ракетную опасность

МЧС по Брянской области в 3:38 сообщило о ракетной опасности на территории региона, была запущена система оповещения. Жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

Отбой ракетной опасности анонсировали в 4:21. В комментариях под первой публикацией местные жители около 3:40 писали, что в Карачеве «громко».

О сбитых ракетах не говорилось, но заявлялось об атаке беспилотников на регион. Ранним утром губернатор Александр Богомаз сообщил, что в области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки дронов. Позже он добавил, что средства ПВО сбили в Брянской области один беспилотник. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет.

США разрешали применять ATACMS в Курской области

Ранее источники CNN в Белом доме сообщили, что США якобы ожидают, что ВСУ будут наносить удары ракетами ATACMS вглубь Курской области. «Это оружие в первую очередь предназначено для использования в Курске», — приводит телеканал слова источника.

Во вторник помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил бразильской газете O Globo данные, что президент Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России американским дальнобойным оружием. «Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил помощник главы Госдепа.

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Он выразил надежду, что в результате снятия ограничений на удары Россия начнет мирные переговоры или «просто уйдет с украинской территории».

До этого Госдеп утверждал, что политика Вашингтона по применению Украиной дальнобойных вооружений не изменилась. Впрочем, опровергать решение Байдена представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал дипломат.

В свою очередь, The New York Times приводила мнение чиновников и военных экспертов, что удары ATACMS по России не повлияют на ход конфликта. Об этом среди прочих высказался и бывший посол в России Джон Салливан.

Полковник сообщил, что ATACMS применяли и ранее

Ракеты ATACMS применялись украинской армией по территории России задолго до разрешения США, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я хотел бы сказать, что ракета ATACMS уже участвует в боевых действиях против Российской армии. Ими наносились удары по территории России: это Крым, это Донбасс, это Запорожье, это Херсон. Они просто не считают это нашими территориями», — пояснил он.

Кроме того, военный эксперт усомнился в достоверности сообщения об ударе ATACMS по Брянской области. «У нашего Министерства обороны пока таких данных нет. Я думаю, что если бы это было, то наше Министерство обороны уже обязательно бы опубликовала эту информацию. Думаю, что это информационный шум для прощупывания возможностей применения такого оружия против наших территорий», — посчитал Матвийчук.