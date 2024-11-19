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09:59, 19 ноября 2024Мир

В США заявили об отсутствии смысла разрешать удары ВСУ вглубь территории России

NYT: разрешение на удары вглубь России не повлияет на ход конфликта на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Разрешение действующего президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников и военных экспертов.

«Эти ATACMS не переломят ход битвы под Курском», — приводит издание слова бывшего посла США в России Джона Салливана.

В частности, подобные оценки высказываются в связи с ограниченным запасом ракет, которые есть в распоряжении ВСУ. Кроме того, эксперты сомневаются, что американские ракеты способы достичь российских военных объектов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что армия России одерживает победу на Украине и интенсивно ведет боевые действия, в то время как Киев находится на грани краха. Глава внешнеполитического ведомства также раскритиковал решение США разрешить ВСУ удары вглубь России, назвав его опасным шагом к эскалации конфликта.

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