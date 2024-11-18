Глава МИД Венгрии Сийярто: армия России одерживает победу на Украине

Армия России одерживает победу на Украине и интенсивно ведет боевые действия, в то время как Киев находится на грани краха. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство Reuters.

«Российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее. (...) [При этом] чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

При этом Сийярто подчеркнул, что победа избранного президента США Дональда Трампа лишь ускоряет возможность мирного урегулирования конфликта. По его словам, либеральным элитам стран Запада стоит осознать провал собственной стратегии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием грозит резкой эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирования конфликта.