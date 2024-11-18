Премьер одной страны Запада раскритиковал разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Фицо: разрешение ВСУ наносить удары вглубь России станет эскалацией конфликта

Разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием станет грозит эскалацией конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает агентство Reuters.

«Это беспрецедентная эскалация напряженности, решение, которое перечеркивает надежды на начало каких-либо мирных переговоров и прекращение взаимного уничтожения славян на Украине», — рассказал глава правительства.

Фицо подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирование конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь территории России оружием стран Североатлантического альянса является крайне опасным решением. Он также добавил, что Будапешт выступает против нового пакета санкций против Москвы.