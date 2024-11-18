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17:01, 18 ноября 2024Мир

В Венгрии предупредили об опасности разрешения на удары ВСУ вглубь России

Сийярто: крайне опасно разрешать ВСУ бить вглубь России оружием стран НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России оружием стран Североатлантического альянса является крайне опасным решением. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Это является невероятно опасным решением позволять Киеву наносить удары вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия стран-участниц НАТО», — отметил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По данным The New York Times, решение было принято на фоне якобы задействования Москвой войск КНДР в Курской области.

Издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания также позволили Украине наносить удары вглубь территории России. Однако позже газета удалила эту информацию без объяснения причин.

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