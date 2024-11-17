Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь России

Франция и Британия позволили ВСУ использовать ракеты SCALP и Storm Shadow по РФ

Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь территории России. Об этом написало издание Le Figaro.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для ударов вглубь российской территории смогут использовать ракеты SCALP и Storm Shadow.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).