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22:31, 17 ноября 2024Мир

Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь России

Франция и Британия позволили ВСУ использовать ракеты SCALP и Storm Shadow по РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Франция и Британия позволили Украине нанести удары вглубь территории России. Об этом написало издание Le Figaro.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для ударов вглубь российской территории смогут использовать ракеты SCALP и Storm Shadow.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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