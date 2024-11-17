Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет по России

NYT: Байден санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по РФ

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как сообщили источники издания, решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Ранее стало известно, что США отказывались разрешить Вооруженным силам Украины удары западным оружием по России, поскольку считают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. При этом несколько лидеров Евросоюза настаивали, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для ударов.