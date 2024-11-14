На Западе раскрыли причину отказа США от разрешения ВСУ ударов по России

Bloomberg: США считают, что удары ВСУ по России окажут ограниченное влияние

США отказываются разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары западным оружием по России, поскольку считают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоит риска эскалации конфликта. Причины такого решения раскрыл Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что несколько лидеров Европейского союза (ЕС) настаивают на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на российской территории, однако действующий президент США Джо Байден до сих пор отказывался выполнять эту просьбу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное разрешение ВСУ бить вглубь России западным оружием является вступлением НАТО в конфликт. Дипломат отметила, что страны Запада «продолжают играть с огнем», рассматривая такое решение.