Украина атаковала российский регион с воздуха

Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке атаки дронов ВСУ на регион

В Брянской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, российские военные ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Подробности о районах, подвергшихся попытке атаки ВСУ, губернатор не раскрыл.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя регионами. Как рассказали в ведомстве, 11 дронов сбили в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.

В свою очередь, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что средства ПВО перехватили украинские беспилотники под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Он также сообщал, что в результате падения БПЛА пострадал водитель «Газели» из Волгограда.