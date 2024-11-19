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06:44, 19 ноября 2024Россия

Средства ПВО уничтожили более 10 дронов в небе над российским регионом

Врио Губернатора Слюсарь: ПВО за ночь уничтожила в Ростовской области 11 дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 19 ноября, уничтожили в Ростовской области 11 дронов. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.

Ранее ночью 19 ноября на трассе в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел взрыв из-за падения беспилотника. В результате случившегося пострадал водитель «Газели», остановившийся, чтобы отдохнуть. Его госпитализировали в больницу.

До этого, вечером 18 ноября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти беспилотников ВСУ над Курской и Брянской областями.

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