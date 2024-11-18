Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

Минобороны: ПВО сбила девять БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Атака беспилотниками самолетного типа произошла в период с 19:40 до 20:10 по московскому времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на участке трассы Никольское — Ясные Зори. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства.