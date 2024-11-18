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21:11, 18 ноября 2024Россия

Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников

Минобороны: ПВО сбила девять БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Атака беспилотниками самолетного типа произошла в период с 19:40 до 20:10 по московскому времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Курской», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на участке трассы Никольское — Ясные Зори. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства.

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