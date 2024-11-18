Украинский дрон атаковал пассажирский автобус на российской трассе

Гладков: водитель пострадал при атаке дрона ВСУ на автобус под Белгородом

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пассажирский автобус на участке трассы Никольское — Ясные Зори. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадал водитель транспортного средства. Сейчас мужчину со слепым осколочным ранением ноги везут в больницу Белгорода. Находились ли в момент удара внутри автобуса пассажиры, не уточняется.

Атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись и другие населенные пункты Белгородской области. В поселке Малиновка дрон пробил крышу жилого дома, а в селе Грузское два беспилотника-камикадзе выбили окна и посекли кровлю и забор частного домовладения. «В селе Байцуры беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю — транспортное средство повреждено», — добавил Гладков.

Ранее украинский дрон атаковал «Газель» в белгородском селе Никольское. Водителя транспортного средства доставили в больницу с осколочными ранениями голени и стопы. Еще один человек пострадал при атаке FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю в районе поселка Красная Яруга.