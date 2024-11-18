Мирные жители пострадали при атаке беспилотников ВСУ на дома и машины в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: двое пострадали при атаке дронов ВСУ на регион

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в селе Никольское беспилотник атаковал «газель», в результате чего травмировало мужчину. Бойцы отряда «БАРС» доставили россиянина в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения голени и стопы. Лечение он продолжит в Белгороде.

Еще один пострадавший зафиксирован в районе поселка Красная Яруга. Там FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, ранив водителя. Мужчина отказался от госпитализации, получив медпомощь на месте. При этом сама машина полностью уничтожена огнем.

Ударам беспилотников подверглись и другие населенные пункты региона. В селе Вязовое беспилотник атаковал коммерческий объект, выбив остекление и повредив кровлю. В Вознесеновке взрыв дрона посек кузов грузовика на парковке местного предприятия. А в Нежеголе украинский летательный аппарат выбил окна в частном жилом доме.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Шебекино. По его словам, взрыв беспилотника повредил социальный объект и легковую машину. Кроме того, два дрона атаковали территорию одного из предприятий, повредив административное здание, цех и оборудование.