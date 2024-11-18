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17:23, 18 ноября 2024Россия

Мирные жители пострадали при атаке беспилотников ВСУ на дома и машины в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: двое пострадали при атаке дронов ВСУ на регион
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в селе Никольское беспилотник атаковал «газель», в результате чего травмировало мужчину. Бойцы отряда «БАРС» доставили россиянина в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения голени и стопы. Лечение он продолжит в Белгороде.

Еще один пострадавший зафиксирован в районе поселка Красная Яруга. Там FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, ранив водителя. Мужчина отказался от госпитализации, получив медпомощь на месте. При этом сама машина полностью уничтожена огнем.

Ударам беспилотников подверглись и другие населенные пункты региона. В селе Вязовое беспилотник атаковал коммерческий объект, выбив остекление и повредив кровлю. В Вознесеновке взрыв дрона посек кузов грузовика на парковке местного предприятия. А в Нежеголе украинский летательный аппарат выбил окна в частном жилом доме.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Шебекино. По его словам, взрыв беспилотника повредил социальный объект и легковую машину. Кроме того, два дрона атаковали территорию одного из предприятий, повредив административное здание, цех и оборудование.

ЖЗЛ
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