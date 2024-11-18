Российский город атаковали украинские беспилотники

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Шебекино

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации БПЛА выбито остекление социального объекта. Осколками посечен легковой автомобиль», — написал он.

Еще два дрона атаковали территорию одного из предприятий. Повреждения получили складское помещение, административное здание, цех и оборудование. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.

В ночь на понедельник, 18 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. В Минобороны подчеркнули, что 59 украинских дронов самолетного типа попытались атаковать пять регионов страны.