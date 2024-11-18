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13:43, 18 ноября 2024Россия

Российский город атаковали украинские беспилотники

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Шебекино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации БПЛА выбито остекление социального объекта. Осколками посечен легковой автомобиль», — написал он.

Еще два дрона атаковали территорию одного из предприятий. Повреждения получили складское помещение, административное здание, цех и оборудование. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, добавил глава области.

В ночь на понедельник, 18 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили почти 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. В Минобороны подчеркнули, что 59 украинских дронов самолетного типа попытались атаковать пять регионов страны.

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