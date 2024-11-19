В Ростовской области произошел взрыв после падения беспилотника

Слюсарь: на трассе в Ростовской области произошел взрыв из-за падения БПЛА

В Ростовской области после падения беспилотника произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющего обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Взрыв прогремел на трассе в Белокалитвинском районе. В результате случившегося пострадал водитель «Газели», остановившийся, чтобы отдохнуть. Его госпитализировали в больницу. На место происшествия выехали оперативно-спасательные службы.

Об атаке украинских беспилотников на Ростовскую область стало известно ранее. Один дрон был сбит районе Таганрога.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении девяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Брянской областями.