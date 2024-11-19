Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

Минобороны: средства ПВО сбили 12 БПЛА в Ростовской и Белгородской областях

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 дронов самолетного типа над территорией Ростовской области и еще 1 — над Белгородской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Минувшей ночью врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на трассе в Белокалитвинском районе упал и взорвался БПЛА. В результате пострадал водитель «Газели» из Волгограда. Мужчину доставили в больницу.

Слюсарь также уточнил, что средства ПВО сбили беспилотники ВСУ под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.