В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе

Госдеп не подтвердил разрешение ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

Госдеп США утверждает, что политика Вашингтона по применению Украиной дальнобойных вооружений не изменилась. Впрочем, опровергать решение президента США Джо Байдена представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал.

«У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал дипломат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что США ожидают от ВСУ ударов ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) только по территории Курской области.

Байден разрешил ВСУ бить вглубь России

Вечером 18 ноября Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. По информации The New York Times, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. До этого Вашингтон опасался идти на такой шаг, опасаясь эскалации конфликта.

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал поступок Байдена безрассудным. «Санкционируя ракетные удары по территории России в последние два месяца, Байден пытается связать руки [избранного президента Дональда] Трампа на Украине», — считает он. Однако, как указал Сакс, это решение может привести к обратному эффекту. По его словам, поступок Байдена доказывает правоту Трампа, предупреждавшего о риске третьей мировой войны в ходе предвыборной кампании.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц согласился, что решение Байдена является еще одним шагом к эскалации. Он отметил, что последствия такого шага непредсказуемы. По словам Уолтца, администрация Байдена не сообщила Трампу о принятом решении.

В Европе не сошлись в вопросе ограничения ударов по России

Страны-члены Евросоюза (ЕС) не приняли единого решения о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он рассказал, что этот вопрос обсуждался на заседании глав МИД стран объединения. «Сегодня не было общего решения об этом. Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — сообщил политик.

При этом, высказывая личное мнение по вопросу, он назвал «невпечатляющей» появившуюся у ВСУ возможность обстреливать российские территории на дальностях до 300 километров от границы. Однако, добавил он, это «лучше, чем ничего».

Великобритания и Франция вслед за США разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением. Издание «РБК-Украина» выяснило, что ВСУ могут использовать ракеты Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

Италия отказалась разрешать ВСУ использовать ее дальнобойное оружие по России. Глава МИД республики Антонио Таяни указал, что позиция Рима осталась неизменной — оно может быть использовано только на украинской территории.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро также заявил, что Германия придерживается решения не поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, это вопрос принципа, с которого Берлин не сойдет.

ООН призвала защитить всех гражданских лиц в ответ на разрешение Байдена наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились Стефан Дюжаррик представитель генсека ООН