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21:11, 18 ноября 2024Мир

В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

Миллиардер Сакс назвал безрассудным решение Байдена разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден поступил безрассудно, разрешив Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Санкционируя ракетные удары по территории России в последние два месяца, Байден пытается связать руки [Дональда] Трампа на Украине», — считает он. Однако, как указал Сакс, это решение может привести к обратному эффекту.

По его словам, поступок Байдена доказывает правоту Трампа, предупреждавшего о риске третьей мировой войны в ходе предвыборной кампании.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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