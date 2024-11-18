В США объяснили решение Байдена разрешить Украине удары по России

Миллиардер Сакс назвал безрассудным решение Байдена разрешить ВСУ бить вглубь РФ

Президент США Джо Байден поступил безрассудно, разрешив Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Санкционируя ракетные удары по территории России в последние два месяца, Байден пытается связать руки [Дональда] Трампа на Украине», — считает он. Однако, как указал Сакс, это решение может привести к обратному эффекту.

По его словам, поступок Байдена доказывает правоту Трампа, предупреждавшего о риске третьей мировой войны в ходе предвыборной кампании.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.