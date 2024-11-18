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22:07, 18 ноября 2024Мир

Госдеп высказался о политике США по применению дальнобойного оружия Украиной

Госдеп: политика США по применению ВСУ ракет ATACMS не изменилась
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Политика США по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) баллистических ракет ATACMS не изменилась. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как утверждает NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер отмечал, что Вашингтон не подтверждает сообщения в СМИ о разрешении ВСУ бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

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