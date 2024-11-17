NYT: Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

США долгое время отказывались разрешить Вооруженным силам Украины удары западным оружием по России, поскольку считают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта. При этом несколько лидеров Европейского союза настаивали на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов.

Команда Байдена опасается, что дальнобойные удары ВСУ спровоцируют Россию

Команда Джо Байдена выразила опасения, что разрешение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение дальнобойных ударов по территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ против Соединенных Штатов и союзников.

Некоторые официальные лица США опасаются, что использование Украиной ракет может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции NYT

Однако другие американские чиновники заявили, что считают эти опасения преувеличенными. Белый дом в свою очередь отказался комментировать сообщения газеты.

Киев планирует нанести удары в ближайшие дни

Киев планирует ударить по российской территории американскими ракетами уже в ближайшие дни, пишет агентство Reuters.

Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни Reuters

По данным источников NYT, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и якобы находящихся там северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России.

Собеседники издания напомнили, что Байден начал смягчать ограничения на использование поставляемого США оружия на территории России после того, как в мае ВС РФ начали наступление в направлении Харькова, второго по величине города Украины.

Американские чиновники допустили, что в дальнейшем президент США разрешит ВСУ наносить удары и в других местах на территории России. Собеседники газеты считают, что Киев может вести атаки дальнобойным вооружением по ключевым скоплениям военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине территории России.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», в зоне действия ATACMS могут оказаться несколько российских областей. Максимальная дальность пуска этих вооружений составляет 300 километров.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях разрешения ударов западным оружием

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил США о последствиях атаковать территорию России дальнобойными ракетами. Он подчеркнул, что подобное решение повлечет жесткий ответ исходя из создавшихся угроз.

Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как «кровавый Джо». Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине Леонид Слуцкий депутат Госдумы

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Путин пояснил, что у Украины «нет (...) технических возможностей» задавать цели для ударов по российской территории, так как у нее нет необходимых для этого разведданных со спутников, которые есть у НАТО. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также президент резюмировал, что Россия «будет принимать соответствующие решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если западные страны одобрят ВСУ удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами, Москва примет ответные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала, что возможное разрешение ВСУ бить вглубь России западным оружием является вступлением НАТО в конфликт. Дипломат отметила, что страны Запада «продолжают играть с огнем», рассматривая такое решение.

