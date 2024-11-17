Раскрыта первоначальная цель ударов Киева ракетами ATACMS

NYT: Киев начнет использовать ракеты ATACMS в Курской области

Украина первоначально будет использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих военных в Курской области, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты заявили, что дальнобойное оружие будет использовано «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.

В материале NYT говорится, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

До этого Bloomberg сообщал, что США отказываются разрешить Украине удары западным оружием по России, поскольку считают, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта.