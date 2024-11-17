Белый дом отказался комментировать разрешение бить по России ракетами ATACMS

Reuters: Белый дом не комментирует разрешение бить по России ракетами ATACMS

Белый дом отказался комментировать решение на удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами американского производства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Источники сообщили, что Украина планирует провести свои первые дальние атаки в ближайшие дни, не раскрывая подробностей из-за проблем оперативной безопасности. Белый дом отказался от комментариев», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.