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21:47, 17 ноября 2024Мир

Белый дом отказался комментировать разрешение бить по России ракетами ATACMS

Reuters: Белый дом не комментирует разрешение бить по России ракетами ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Белый дом отказался комментировать решение на удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами американского производства. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Источники сообщили, что Украина планирует провести свои первые дальние атаки в ближайшие дни, не раскрывая подробностей из-за проблем оперативной безопасности. Белый дом отказался от комментариев», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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