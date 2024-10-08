Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

Лавров: ответные меры будут действовать, если ВСУ дадут добро на удары вглубь РФ

Если западные страны дадут добро Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Как только оно [решение} будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем, и схема, которую упомянул [президент России] Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — сказал он.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко предупредил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России способно изменить природу конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о возможных последствиях такого решения.

Российский президент отмечал, что удары западным дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. По его словам, такое решение Запада поменяет «всю природу конфликта», а Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».