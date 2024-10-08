Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 8 октября 2024Мир

МИД предупредил о последствиях ударов ВСУ вглубь России

Замглавы МИД Грушко: удары ВСУ вглубь России изменят природу конфликта

Фото: Stringer / Reuters

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории способно изменить природу конфликта. С соответствующим предупреждением в интервью РИА Новости выступил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о возможных последствиях такого решения. Дипломат отметил, что Киев не имеет возможности применять дальнобойное оружие без помощи Запада.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сообщил Грушко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия. «Как заявлял ранее Путин, Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создаются Западом. Выводы делайте сами», — отметил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о составлении поименных списков наемников в Курской области. Что грозит иностранным бойцам?

      В ЛНР сообщил о продвижении ВС России в районе Кременной

      Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

      Фитнес-тренер перечислила ошибки при выполнении полуприседаний

      Дипломат заявила об обсуждении в кулуарах ОБСЕ «формулы мира» Зеленского

      В России двое мужчин заживо сгорели в Mercedes

      МИД предупредил о последствиях ударов ВСУ вглубь России

      На въезде в российский город нашли вскрытый гроб

      Похожая на Мерлин Монро модель пожаловалась на считающих ее глупой мужчин

      Россиянина обвинили в экстремистской деятельности во время отбытия срока в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше