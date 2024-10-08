МИД предупредил о последствиях ударов ВСУ вглубь России

Замглавы МИД Грушко: удары ВСУ вглубь России изменят природу конфликта

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории способно изменить природу конфликта. С соответствующим предупреждением в интервью РИА Новости выступил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о возможных последствиях такого решения. Дипломат отметил, что Киев не имеет возможности применять дальнобойное оружие без помощи Запада.

«Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сообщил Грушко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение на удары ВСУ вглубь России — это игра с огнем, которая имеет опасные последствия. «Как заявлял ранее Путин, Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создаются Западом. Выводы делайте сами», — отметил дипломат.